Petrer lleva a las calles el debate sobre pornografía y prostitución con la campaña “La tienes muy pequeña…"

“Uno de cada tres hombres ha violado a una mujer prostituida a cambio de dinero en nuestro país”, han sido las palabras con las que la concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Ana Tortosa, ha iniciado la rueda de prensa en la que se ha presentado la campaña de sensibilización contra la prostitución que, bajo el eslogan “La tienes muy pequeña…”, ha puesto en marcha la Unidad de Igualdad del Ayuntamiento de Petrer.

Tortosa ha subrayado que, “para nosotras, desde el Ayuntamiento, es muy importante poner en marcha esta campaña en torno al 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, siendo en más de un 95% las víctimas mujeres y niñas”.

La concejala ha señalado que el objetivo de la iniciativa es visibilizar y generar conciencia en torno al consumo de prostitución y su impacto sobre las mujeres y niñas. En este sentido, ha indicado que la labor como Ayuntamiento y administración es “señalar el consumo de prostitución como una de las formas más brutales de violencia contra las mujeres y niñas del mundo, para que, poco a poco, empiece a señalarse y condenarse, y que los agresores de mujeres prostituidas no queden impunes ni legal ni socialmente”.

Para trasladar este mensaje, la campaña utiliza el lema “Si piensas que no es un problema, la tienes muy pequeña… la mente”, una llamada de atención que pone el foco también en la relación entre pornografía, prostitución y las conductas sexuales entre adolescentes.

La promotora de Igualdad, Dolores Linares, ha explicado que “es un gran problema en nuestro país y no podemos taparnos los ojos y, aunque no queramos ver, va a seguir estando. Y nuestras hijas e hijos necesitan, por lo menos, saber a lo que se pueden atener en estas situaciones”.

En esta línea, la concejala ha apuntado que “con el aumento reiterado del consumo de pornografía por parte de menores gracias al fácil acceso a través de los diferentes dispositivos móviles, tememos que esta cifra de consumo de prostitución vaya en aumento en los próximos años”.

Este jueves 17 de septiembre, a las 18:30 horas, en el Salón de actos de la Fundación Caixapetrer, tendrán lugar las IV Jornadas contra la prostitución y la trata de mujeres y niñas, enmarcadas entorno al Día Internacional contra la Prostitución y la Trata de Mujeres y Niñas, fijado el 23 de septiembre.

Bajo el título “El problema de la pornografía y la prostitución en la era digital”, las jornadas contarán con una charla conjunta a cargo de las activistas feministas Júlia Salander y Carla Galeote. Como ha recordado Dolores Linares, la agente de Igualdad, la entrada es gratuita hasta completar aforo.