Pablo Machín, entrenador del Elche CF, ha sorprendido este jueves cuando se ha referido al partido ante el Celta de Vigo y no lo ha calificado como un encuentro a todo o nada para el colista: "Es un partido muy importante, pero no lo catalogo como una final".

El Elche-Celta corresponde a la 16ª jornada de LaLiga y para el Elche sí es necesario ganar para comenzar a recortar distancias con respecto a la zona de salvación que, en el mejor de los casos, podría quedar a seis puntos y en el peor, a doce. Machín, sin embargo, prefiere ser optimista: “No creo que en el trabajo o en la vida el pesimismo ayude a algo. Debes ser objetivo y conocer las realidades. Sabía de lo complicado del reto y hay que intentar que con trabajo se revertir y mejorar la situación".

Sobre el fichaje de Lisandro Magallán, el entrenador del Elche no ha querido profundizar porque la operación todavía no se ha hecho oficial: “Es uno de los jugadores que se están barajando y el interés existe. La propiedad está negociando con él, como con otros jugadores. A esta hora, que acabo de finalizar el entrenamiento, no puedo decir muchos más”.

Para este partido, el Elche CF cuenta con numerosas ausencias. Machín tiene sancionados a Domingos Quina y Gonzalo Verdú. Lesionados están Josan, John, Nico Fernández y Álex Collado. Pol Lirola es duda, tras completar la última sesión de trabajo de la semana. Lautaro Blanco debuta en LaLiga, después de hacerlo el martes en la Copa del Rey.