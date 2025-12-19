Novelda refuerza la seguridad en la torre del Santuario de Santa María Magdalena en la que han aparecido grietas

La empresa contratada por el Ayuntamiento de Novelda para acometer las obras actuaciones preventivas de seguridad en la torre izquierda del Santuario de Santa María Magdalena ha comenzado las obras.

La actuación llega después de detectarse en esa torre grietas de una envergadura considerable que han obligado al cierre temporal del recinto como medida de seguridad.

Desde el consistorio noveldense se ha explicado que la intervención, que tiene carácter urgente y preventivo, está siendo ejecutada por técnicos especializados mediante la colocación de eslingas perimetrales y una malla de protección, con el objetivo de asegurar la torre y evitar posibles desprendimientos mientras se realiza un estudio en profundidad para determinar las causas que han provocado esta patología estructural.

Una vez concluyan estos trabajos y los técnicos certifiquen que la actuación garantiza plenamente la seguridad, se procederá a la reapertura del Santuario al público, siempre bajo la supervisión de los informes técnicos correspondientes: “La actuación ha iniciado pocos días después de detectarse las grietas, lo que demuestra la rápida respuesta municipal ante una situación que, aunque no presentaba un riesgo inminente, aconsejaba extremar las medidas preventivas”, ha subrayado Geno Micó, concejala de Turismo de Novelda.

Desde el Ayuntamiento de Novelda se ha puesto de manifiesto que, en virtud de los informes técnicos preliminares, el asentamiento de la torre afectada, de más de 35 toneladas de peso, podría estar provocando movimientos en el terreno de relleno sobre el que se asienta el Santuario de Santa María Magdalena, lo que estaría afectando a su estabilidad.

Ahora bien, será el estudio técnico cuya elaboración está en marcha el que determine con exactitud el origen del problema y las actuaciones definitivas necesarias para garantizar la integridad del emblemático edificio de Novelda.