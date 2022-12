El Museo Dámaso Navarro de Petrer acoge la exposición 'Lo sagrado hecho arte' de la parroquia de San Bartolomé Apóstol

La exposición 'Lo sagrado hecho arte' en el Museo Dámaso Navarro de Petrer muestra un amplio patrimonio litúrgico que alberga la Parroquia de San Bartolomé Apóstol con una cronología que abarca desde el siglo XVII al XX.

En la exposición han trabajado conjuntamente el Museo Dámaso Navarro, la Parroquia de San Bartolomé Apóstol y la Cofradía de la Virgen del Remedio. Además, va acompañada de la edición de un libro-catálogo que recoge imágenes de todo el patrimonio de la parroquia, coordinado y diseñado por Aitor Barraquel y Rebeca Martínez.

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha destacado en la presentación de la exposición “la importancia del patrimonio en nuestra ciudad y, lo concienciados que estamos con su conservación”, y lo ha calificado como “el legado que nos han dejado generaciones anteriores”, añadía.

La exposición cuenta con elementos de la parroquia que no son tan conocidos | Ayuntamiento de Petrer

El concejal de Cultura y Patrimonio, Fernando Portillo, ha explicado que “hace unos años, a iniciativa de Alberto Montesinos, mayordomo de la Cofradía de la Virgen, surgió la posibilidad de poner en valor algunos elementos que teníamos en la parroquia de San Bartolomé y que no son tan conocidos. En ese momento no se pudo realizar porque no había una sala que reuniera las condiciones”, explicaba el edil.

Por su parte, el párroco de San Bartolomé Apóstol, Don Miguel Cano, ha expresado que “es una alegría para la parroquia que esta exposición por fin vea la luz, después de un año largo de trabajo”, apuntado que “es una exposición sencilla pero muy interesante”, que recoge “piezas que salen en contadas ocasiones a lo largo del año, piezas que habitualmente no se utilizan o piezas que vemos de lejos”.

Contenido de la exposición

La exposición se compone de piezas relevantes y representativas de cada periodo histórico-artístico, pudiendo encontrar desde los planos originales de la nueva iglesia de San Bartolomé Apóstol, realizados por el arquitecto Francisco Sánchez, piezas más pequeñas y preciosistas como cálices, custodia, coronas, trajes históricos, e incluso la propia representación escultórica del Virgen del Remedio de Petrer tallada en el año 1940.

Junto al templo, las piezas del ajuar litúrgico son las protagonistas de esta exposición comisariada por Rebeca Martínez y Aitor Barraquel (Hara Gestión Cultural), que ha sido producida por la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Petrer a través del Museo Dámaso Navarro y, que ha contado con la inestimable colaboración de la Parroquia de San Bartolomé Apóstol y la Cofradía de la Virgen del Remedio de Petrer.