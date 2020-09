Mourad se une a la pretemporada del Elche tras repetir negativo en los test

El delantero marroquí quedó aislado antes de iniciar los entrenamientos grupales tras presentar síntomas después de las vacaciones y no enlazar dos resultados concluyentes sin coronavirus

Mourad El Ghezouani ha vuelto al trabajo con el Elche tras regatear al coronavirus. El jugador del filial quedó aislado después de no haber enlazado dos negativos tras las breves vacaciones que se tomó la plantilla que ascendió a Primera División. El delantero marroquí regresó para iniciar la pretemporada, a la par que el resto de sus compañeros, pero no pudo hacerlo al presentar síntomas y quedar aislado. Antes de iniciar los entrenamientos, los futbolistas debían enlazar dos test negativos consecutivos y él no superó la segunda prueba.

Poco después de someterse al primer test, el goleador del filial comunicó al doctor César Quesada que sufría malestar y dolores de cabeza, por lo que el responsable de los servicios médicos, con buen criterio, decidió citarlo al margen del grupo para hacerle la prueba que confirmó que debía quedar aislado.

Así ha permanecido durante las dos últimas semanas. El pasado jueves y este lunes se volvió a someter las pruebas del coronavirus y ambos dieron negativo. Mourad ha regresado, por fin, a las instalaciones de la concentración de Algorfa (no estuvo en San Pedro del Pinatar) y en breve se unirá al trabajo grupal. Los protocolos del Elche CF se han cumplido a la perfección y esta incidencia no ha afectado al resto de la plantilla (en ningún momento hubo contacto directo con los demás futbolistas) por lo que esta situación no afecta, para nada, al partido del sábado ante la Real Sociedad.

Mourad vuelve a sonreír tras repetir resultados negativos en los dos últimos test de coronavirus. / Elche CF

La plantilla del Elche se someterá este jueves a la segunda tanda de test de la semana. Si Jeison Lucumí y Lucas Boyé repiten negativo, podrán unirse el viernes al trabajo de la plantilla y estar a disposición de Almirón para el partido que servirá de regreso a Primera. Queda la duda de cuándo llegará Juan Sánchez Miño, con permiso del club para viajar a Italia y solucionar los problemas de su doble nacionalidad.

Para el partido del sábado no estará disponible Ramón Folch, con molestias en la rodilla por un edema ósea. Se espera que este jueves también se reincorpore al trabajo del primer equipo. Ni Mourad ni Folch participaron en los dos amistosos del verano ante UCAM y FC Barcelona.