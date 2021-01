Los médicos de familia de Elche triplican las atenciones por posibles casos covid-19 respecto a la semana previa a Nochebuena

La expansión de la pandemia del covid-19 se ha acelerado a raíz de los contactos sociales y familiares de las fiestas de Navidad y, como auguraban, los sanitarios, los efectos de esos contagios comienzan a llegar estos días reflejados en un incremento de la presión asistencial tanto en los hospitales como en Atención Primaria.

En este último ámbito, los médicos de familia de Elche han constatado como las asistencias que han de realizar diariamente por posibles casos de covid-19 se han triplicado respecto al volumen que se registraba en la semana previa a Nochebuena.

María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, así como médica de familia en Elche, ha afirmado que la situación se ha desbordado ya que, según ha incidido, a esas consultas motivadas por posibles contagios de coronavirus y el rastreo de personas que suponen los casos positivos, se suma el habitual de otras patologías distintas a la que provoca el virus de la pandemia.

Medina ha destacado que mientras la carga de trabajo en los médicos de familia se ha disparado, las plantillas no están dimensionadas para atender con la máxima agilidad la cifra de consultas que existe: “Las plantillas no se han triplicado”, ha dicho la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria que ha añadido que “las plantillas no se han dimensionado para esta hecatombe y con lo cual hacemos agua por todas partes”.

“Atención Primaria está absolutamente colapsada; es un sufrimiento indescriptible el que estamos sufriendo los médicos y médicas de cabecera que estamos sobrepasadísimos”.

Más de 250 test PCR diarios

La presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, ha apuntado que en Elche, se están realizando más de 250 test PCR diarios en los dos departamentos de salud de la ciudad, siendo esta la cifra referente a las pruebas de detección del covid-19 que se realizan a instancias de los médicos de familia. Además, ha augurado que llegan semanas muy complicadas desde la perspectiva de la presión asistencial y ha reiterado que los médicos de Atención Primaria no dan abasto.

Las restricciones llegan tarde

Para los médicos de familia, las nuevas restricciones decretadas por la Generalitat que han entrado en vigor hoy “llegan tarde” y “son insuficientes”. El colectivo aboga por el confinamiento general de la población, como el del mes de marzo, que es la única herramienta que ha demostrado ser capaz de provocar un “aplanamiento” de la curva de contagios.