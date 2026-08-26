DEL 7 AL 15 DE AGOSTO

El MAHE de Elche aumenta un 151% sus visitas durante las fiestas con 2.500 asistentes

Desde el inicio de año más de 45.000 visitantes han pasado por sus salas, de los que alrededor de 30.000 han acudido al Palacio de Altamira y las exposiciones temporales

Ángela Berná

Elche |

El MAHE de Elche aumenta un 151% sus visitas durante las fiestas con 2.500 asistentes.
El MAHE de Elche aumenta un 151% sus visitas durante las fiestas con 2.500 asistentes. | Ayuntamiento de Elche

Las fiestas de Elche congregaron en sus calles a más de medio millón de asistentes. Esta cifra repercutió en el aumento de consumo en hostelería, hotelería y en el número de visitantes en la ciudad. También es el caso del Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) que incrementó el número de visitantes un 151% durante la celebración de las fiestas patronales.

Entre el 7 y el 15 de agosto pasaron por las salas del museo más de 2.500 personas, frente a las 1.013 del mismo período del año anterior. En lo referente a la primera quincena del mes, fueron un total de 4.011 el número de visitantes, frente a los algo más de 1.800 de 2025, lo que se traduce en un aumento del 120%.

Desde el Ayuntamiento de Elche, asocian este crecimiento a las exposiciones temporales, debido a que, del total de asistentes en este período, más de 3.200 corresponden a la muestra ‘La Huella de Dionisos’.

El éxito de cifras durante el mes de agosto también se ha visto reflejado a lo largo del año 2026. En lo que llevamos de año más de 45.000 personas han acudido al museo, de las que alrededor de 30.000 se acercaron al Palacio de Altamira y las exposiciones temporales y el resto, visitaron la exposición permanente.

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