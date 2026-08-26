El MAHE de Elche aumenta un 151% sus visitas durante las fiestas con 2.500 asistentes.

Las fiestas de Elche congregaron en sus calles a más de medio millón de asistentes. Esta cifra repercutió en el aumento de consumo en hostelería, hotelería y en el número de visitantes en la ciudad. También es el caso del Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) que incrementó el número de visitantes un 151% durante la celebración de las fiestas patronales.

Entre el 7 y el 15 de agosto pasaron por las salas del museo más de 2.500 personas, frente a las 1.013 del mismo período del año anterior. En lo referente a la primera quincena del mes, fueron un total de 4.011 el número de visitantes, frente a los algo más de 1.800 de 2025, lo que se traduce en un aumento del 120%.

Desde el Ayuntamiento de Elche, asocian este crecimiento a las exposiciones temporales, debido a que, del total de asistentes en este período, más de 3.200 corresponden a la muestra ‘La Huella de Dionisos’.

El éxito de cifras durante el mes de agosto también se ha visto reflejado a lo largo del año 2026. En lo que llevamos de año más de 45.000 personas han acudido al museo, de las que alrededor de 30.000 se acercaron al Palacio de Altamira y las exposiciones temporales y el resto, visitaron la exposición permanente.