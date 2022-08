Lucas Boyé pide irse al Sevilla y el Elche no le dejará salir a cualquier precio

Si algo ha demostrado el Elche durante estos tres últimos años es que se maneja con calma en la planificación de su plantilla, que no se mueve al ritmo de las urgencias económicas y que sabe cómo se maneja el mercado de fichajes. Tras perder ante la Real Sociedad (0-1), Francisco encendía la luz roja con el caso Lucas Boyé: “Ha habido llamadas y no puedo confirmar que se quede. Queremos que siga, pero esto es una negociación y hay varias partes implicadas”. El Sevilla ha lanzado la red sobre el delantero, seduciéndole con su potencial deportivo y su propuesta económica, y el futbolista ha pedido al Elche que no cierre las puertas a su salida.

El Elche entiende la postura de Lucas Boyé, aunque consciente de que el delantero argentino no puede salir a cualquier precio. La propuesta del Sevilla ha llegado a través del representante del jugador, al que este sábado se le vio en el estadio Martínez Valero: diez millones de euros más tres en variables en función de objetivos. Una cifra muy lejana al valor real del delantero, uno de los más destacados de LaLiga, y a años luz de lo que se ha pagado en el mercado actual por otros jugadores de su nivel.

Christian Bragarnik sabe que no es momento de exigir la cláusula, pero tampoco va a regalar a su jugador franquicia. El futbolista ya ha expresado su voluntad de marcharse para dar un paso adelante en su carrera deportiva, pero su posible traspaso debe dejar contentos a todos, no sólo a Boyé y al Sevilla, que ya ha contactado con el ariete argentino, sin contar con el Elche, para presionar en la negociación.

Lucas Boyé se ha recuperado perfectamente de su lesión en el aductor derecho y este pasado sábado se perfilaba como titular ante la Real, pero Francisco, conocedor de la situación, apostó por dejarlo de salida en el banquillo: “Igual que con Mojica dije una cosa, con Boyé no sé qué va a pasar. Es un gran profesional, siempre lo ha demostrado, pero ha habido llamadas y la cabeza puede estar en otro sitio. Si se queda, la semana que viene sí podría ser titular”.

El Elche siempre ha manifestado que no quiere retener a ningún jugador en contra de su voluntad, aunque siempre defendiendo el interés de la entidad por encima de los personales. Por eso, está dispuesto a escuchar al Sevilla -que formalmente aún no se ha dirigido a Christian Bragarnik y sólo lo ha hecho a través del futbolista- aunque con un precio global de la operación que se aproxime a la cláusula de Lucas Boyé.

Si el interés del Sevilla se materializa en el último día de mercado, el Elche se remitirá a la cláusula de 25 millones de euros y no habrá negociación posible ante la dificultad para encontrarle un sustituto. Por eso, las próximas horas van a ser determinantes en este movimiento que podría terminar con Lucas Boyé vestido de jugador del Sevilla. El de San Gregorio, de 26 años, ha acudido este domingo al estadio para participar en el entrenamiento de recuperación del equipo; otra cosa es que pueda estar el martes por la tarde en la próxima sesión ya con la cabeza puesta en el estadio La Cerámica de Villarreal.