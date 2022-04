El Sevilla insiste en Lucas Boyé y apunta también a Mojica.

Lucas Boyé y Johan Mojica son dos de los jugadores más destacados de la buena temporada del Elche. Ambos han sido insustituibles siempre que han estado disponibles y se presentan como dos claros candidatos a ser traspasados en el próximo mercado de fichajes. El Sevilla sigue los pasos de ambos y Monchi les tiene en su agenda.

Lucas Boyé, con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, afronta la recta final de la recuperación de la lesión en el aductor largo de su pierna derecha. No estará ante Osasuna y podría llegar justo para viajar a Cádiz. En cualquier caso, si su participación no es necesaria, como parece que no lo será dada la situación del equipo, se tomará con más calma su regreso para estar disponible en las tres últimas jornadas de Liga ante Atlético de Madrid, Celta y Levante.

El Sevilla insiste en Lucas Boyé

Entre los numerosos equipos que se han vinculado al futuro de Boyé, el Sevilla es el que más está insistiendo. Desde el entorno del jugador apuntan a que el tema va camino de cerrarse, si bien desde el club se mantiene la calma y se garantiza que no hay nada hecho. La operación podría oscilar en torno a los 20 millones de euros, incluyendo diferentes variables en función del rendimiento del jugador. El nueve del Elche ha sumado 57 partidos de Liga durante las dos últimas temporadas en Primera (53 como titular) y ha anotado 14 goles. Además, dos eliminatorias de Copa del Rey y un tanto más.

Esta campaña ha dado un paso al frente en su nivel y rendimiento, prueba de ello es su estreno como internacional absoluto con Argentina, si bien ha disputado menos partidos debido a que sumó varios encuentros de baja por culpa del COVID-19, una inoportuna lesión en el tobillo y la última sufrida en el tendón del aductor derecho. El futbolista tampoco ha renovado su contrato de alquiler en Elche, consciente de que es muy probable que cambie de casa la próxima campaña.

Mojica, el mejor lateral izquierdo de las ligas europeas

En el caso de Johan Mojica, el internacional colombiano cuenta, al igual que Boyé, con contrato hasta 2024. El lateral izquierdo del Elche presume de las estadísticas más destacadas en su posición de las cinco mejores ligas de Europa, resaltando sus cinco asistencias y dos goles, frente a Villarreal y Real Mallorca.

A Lucas Boyé y Johan Mojica se les ha relacionado, con insistencia durante los últimos días, con el Atlético de Madrid, aunque el Sevilla apunta a ser ahora el mejor posicionado en ambos casos. En enero realizó una oferta muy por debajo de las pretensiones del Elche, que se remitía a la cláusula de rescisión porque daba prioridad a su nivel deportivo y a la consecución de la permanencia. Ahora, con todo el verano por delante, tiene más tiempo para negociar y para encontrarle otro sustituto de garantías.