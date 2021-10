La llegada de la variante Delta Plus a Elche no es preocupante de momento aunque representa un aviso de que la pandemia no ha acabado

Pese a la detección del primer caso de la variante Delta Plus del coronavirus en Elche, los especialistas insisten en que la situación no es preocupante, si bien es necesario mantener la precaución y prevención frente a la pandemia porque el coronavirus no ha desaparecido.

La variante Delta Plus del covid es más contagiosa que la cepa Delta, que es la dominante en la pandemia, pero está lejos del índice de expansión que presentaba la británica.

El caso secuenciado en el Hospital General Universitario de Elche se ha registrado en un joven de menos de 40 años que no ha precisado hospitalización. Además, tras ese caso se han analizado muestras de otros pacientes y en ninguna de las pruebas se ha detectado la variante Delta Plus.

El Hospital General Universitario de Elche cuenta con uno de los cuatro laboratorios de la red pública de sanidad de la Comunitat Valenciana con capacidad para realizar secuenciación completa de un virus.

Evolución de la pandemia en el Baix Vinalopó

Hasta este momento se ha secuenciado sólo un caso de la variante Delta Plus del covid-19 mientras la evolución de la pandemia sigue contenida en las comarcas del Vinalopó, registrando picos continuas al alza y la baja de los positivos, de modo que en lo que llevamos de semana en Elche se ha detectado únicamente 18 contagios de coronavirus y tanto en Crevillent como en Santa Pola han sido cuatro.

A día de hoy, en el Hospital General Universitario de Elche hay dos pacientes con covid en uci, uno menos que ayer, y uno en planta, también uno menos que ayer.

En el Hospital Universitario del Vinalopó se mantiene las cifras de ayer con un paciente con covid en la unidad de cuidados intensivos y dos hospitalizados en planta.

Situación similar en las comarcas del Medio y Alto Vinalopó

En la comarca del Medio Vinalopó, en lo transcurrido de última semana de octubre, en Elda se han diagnostico cuatro nuevos contagios de coronavirus, mientras que en Petrer y Novelda se han confirmado dos y en Aspe ninguno.

En la comarca del Alto Vinalopó, en Villena se han confirmado cinco nuevos positivos.

En ninguno de los municipios de las comarcas del Vinalopó se han registrado nuevos fallecidos por covid.