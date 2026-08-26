El helado de turrón y mantecado mantienen el liderazgo con la venta de cerca de 320 barquetas en Elche y Santa Pola

El helado de turrón y el de mantecado son un verano más las estrellas en las heladerías de las zonas costeras como Santa Pola y Los Arenales del Sol.

A pesar de las innovaciones en la carta, los comercios señalan que los clientes siguen decantándose por los sabores clásicos y tradicionales. Pablo Mora, propietario de las heladerías Jijonenca Gran Playa y Jijonenca Santa Pola Puerto, ha explicado que “aproximadamente habrá vendido unas 200 barquetas de turrón y unas 120 de mantecado, representando un incremento de ventas del 6 % respecto al verano anterior”.

Asimismo, para los clientes que prefieren romper moldes, las heladerías han introducido nuevos sabores que también han generado la venta de tarrinas y cucuruchos. Entre ellos destacan el helado de Kinder Bueno, de pistacho, de tarta de la abuela, de pantera rosa, de palomitas o el sorbete de manzana ácida. Marek Wypasek, miembro de la plantilla de la heladería Sante Café and Gelato en Santa Pola, ha destacado que este tipo de nuevos sabores “rondarán las 250 tarrinas vendidas al día”.

Por su parte, las heladerías apuntan que el momento del día donde más se consume helado es por la noche. Esto se debe a que, ante los episodios de calor intenso, los propietarios de estos establecimientos han apuntado que “durante el día la gente se esconde, pero las noches invitan a pasear y tomar un helado”.

“La gente sale menos a la calle porque en hora punta, cuando hace mucho calor, no se puede estar en las terrazas, aunque nosotros las tenemos adaptadas con toldo, aire desacondicionado y demás. Pero es verdad que la gente sale más por la noche, que es cuando ya no hace tanto calor”, ha señalado Vanesa Rodá, encargada en la Heladería Jijona de Arenales del Sol.