Germán Valera, antes del Valencia-Elche: "Mestalla es exigente, pero va a estar con su equipo"

El de este sábado en Mestalla será un partido especial para Germán Valera por su pasado valencianista. Con todo acordado con el Elche para aterrizar en agosto de 2024 al Martínez Valero, le surgió la oportunidad del Valencia y se marchó a la capital del Turia. No tuvo protagonismo y en enero de 2025 salió cedido al conjunto franjiverde, donde fue clave en el ascenso. Ya es jugador en propiedad del club ilicitano.

El jugador murciano no se fía del mal momento del Valencia de cara al derbi regional de este sábado: "Sabemos que será complicado porque van a apretar para enchufar a su gente". Valera conoce bien a la afición valencianista y pronostica que Mestalla, a pesar se ser "exigente", "va a estar con su equipo".

El conjunto de Carlos Corberán ha caído al descenso tras ser goleado en Vigo. Tiene seis puntos menos que el Elche, por lo que el choque de este sábado es trascendental para ellos. Ni ganar les asegura abandonar la zona roja de la tabla, pero otra derrota sería definitiva para el futuro del técnico. La afición ya mostró su enfado tras la derrota ante el Celta.

El mes de enero puede ser importante para el Elche por la gran cantidad de duelos directos que tiene. Valencia, Sevilla y Levante esperan a los franjiverdes antes de recibir al Barcelona en el Martínez Valero. Valera apuesta por el "partido a partido", aunque pone el acento en lograr la primera victoria fuera de casa. Es el gran reto de los de Sarabia en este 2026.

Por último, cuestionado por el sorteo de Copa del Rey de este miércoles, ha admitido no tener ninguna preferencia con el rival de octavos. Le hubiese gustado el Real Murcia, pero el cuadro pimentonero fue apeado por el Betis en dieciseisavos. El Elche tendrá un rival de Segunda o de Primera. Si su oponente es de la categoría de plata, jugará la eliminatoria a domicilio.