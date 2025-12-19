El Front Veïnal de Elche organiza una concentración por el precio de la vivienda

La Plaça de Baix va a ser el escenario este sábado por la tarde, a partir de las 18:00 horas, de una movilización convocada por el colectivo Front Veinal de Elche para exigir que se adopten soluciones para paliar el grave problema del precio de la vivienda.

Los convocantes solicitan la paralización de todos los embargos hasta que se elabore una nueva ley de vivienda; la puesta a disposición de los ayuntamientos y organismos públicos de las viviendas de la SAREB; la imposición de impuestos especiales a las viviendas vacías y subvenciones para quienes paguen un alquiler superior al 30 % de su salario.

Además de la concentración en la Plaça de Baix se tiene la intención de desarrollar una manifestación hasta la Plaza de las Chimeneas.