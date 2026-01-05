El Eldense es el segundo equipo más en forma del grupo en el último mes

El Eldense se mantiene en puestos de playoff y el liderato, que ahora ostenta el Sabadell, está más cerca. La victoria en Ibiza, la primera de la temporada lejos del Nuevo Pepico Amat, convierte al conjunto de Claudio Barragán en el segundo equipo más en forma del grupo en el último mes. Solo el líder, que ha firmado un pleno en las últimas cuatro jornadas, ha sumado más puntos que el cuadro de Elda.

La situación ha cambiado radicalmente para el Eldense en solo treinta días. Tras la derrota en casa ante el Antequera, pocos confiaban en la reacción de los azulgranas. Con el Atlético Madrileño intratable, el liderato se veía imposible y los de Claudio Barragán parecían condenados a pelear solo por el playoff. Después del 'pinchazo' ante los andaluces, el Eldense se ha repuesto para sacar diez puntos de doce posibles.

El empate cosechado en Santo Domingo ante el Alcorcón fue el preludio de las tres victorias consecutivas ante Tarazona, Betis Deportivo e Ibiza. Cierto es que el juego desplegado no ha sido el más brillante, pero el equipo de Elda ha sido práctico para solventar la papeleta y consolidarse en playoff. Por medio de la triunfal racha liguera, queda un digno papel en Copa del Rey.

El calendario parece propicio para seguir creciendo. La primera vuelta se cierra este domingo en el Nuevo Pepico Amat ante el penúltimo clasificado, el Atlético Sanluqueño. El Eldense no puede fallar para continuar en playoff y mantener la senda del Sabadell. Después se iniciará la segunda tanda de campeonato visitando al Juventud Torremolinos.

El mes de enero, más allá de los resultados, será clave para confirmar la apuesta del club por el ascenso a Segunda. Con el mercado de fichajes abierto, en la entidad azulgrana nadie oculta que la prioridad es firmar un '9' con características distintas a Dioni. El máximo artillero del Eldense es el único delantero puro de la plantilla.

La dirección deportiva encabezada por Víctor Lafuente también peina el mercado en busca de un extremo y no se descarta que pueda haber más movimientos. En el apartado de salidas, Carlos Jiménez abandonará el Nuevo Pepico Amat y Rafa Núñez, con poco protagonismo tras su cesión desde el Elche, puede ser otro de los señalados.