El Eldense necesita que el Ayuntamiento de Elda cumpla con su palabra para pagar las obras del Nuevo Pepico Amat

El Club Deportivo Eldense necesita que el Ayuntamiento de Elda cumpla su palabra antes del 30 de junio para poder cuadrar sus cuentas y no ver mermado su potencial económico y deportivo de cara a la próxima temporada. El conjunto azulgrana tuvo que hacer frente hace un año a 2,2 millones de euros en obras para adaptar el estadio Nuevo Pepico Amat y el compromiso del Consistorio era hacer frente al 50% de esos costes, hecho que todavía no se ha producido.

Pascual Pérez, presidente y dueño del club, hizo frente a esa inversión en las instalaciones municipales porque, de lo contrario, el Eldense no podría haber vivido en Elda su ilusionante regreso al fútbol profesional, 59 años después. Los plazos exigidos por LaLiga apretaban y los trámites burocráticos y legales para aprobar esta partida presupuestario, con el mes de agosto por medio, no iban a llegar a tiempo, por lo que Pérez decidió dar el paso para no interrumpir el avance deportivo de la entidad.

Ya iniciada la temporada, Eldense y Ayuntamiento de Elda acordaron que las arcas municipales asumirían la mitad del coste de las obras (1,1 millones de euros), pero a poco más de dos semanas para que se cierre el ejercicio económico de la temporada esa aportación no se ha producido. El equipo de Gobierno defiende que esta decisión debe ser unánime, si bien se podría aprobar por mayoría simple. PSOE (12 concejales), 'Elda para todas' (2) y PP (9) están a favor de aprobarla y VOX (2) afirma que no se opone, pero que se abstendrá en esa votación dado que el tema está 'cogido con pinzas' porque existe alguna salvedad por parte del interventor y técnicos municipales.

Si el apoyo del Ayuntamiento de Elda no llega antes del 30 de junio, la falta de ese 1,1 millones de euros de ingresos afectará negativamente a las pérdidas del club durante el ejercicio 2023/24 y repercutirá en una merma importante en el presupuesto deportivo del control económico que concederá LaLiga para la próxima campaña.

El Ayuntamiento de Elda mantiene cedido el uso con carácter exclusivo y privativo del Nuevo Pepico al Eldense y en ese acuerdo firmado está especificado que las obras y mejoras del estadio irán a cargo de la entidad azulgrana. Sin embargo, estos problemas estructurales para competir en el fútbol profesional son los que han provocado que el Eldense reclame que el Ayuntamiento deba asumir una parte importante de esa inversión que repercutirá en la mejora del patrimonio de la ciudad, como así ha reflejado el Ayuntamiento de Elda en sus presupuestos sin haber aportada nada de sus arcas.

En el caso de que el Ayuntamiento de Elda no cumpla con su palabra, el presidente y dueño del Club Deportivo Eldense, muy molesto ante esta situación vivida, está dispuesto a replantearse la continuidad del proyecto. A través de las redes sociales, Pascual Pérez ha mostrado a través de las redes su enfado ante esta situación que, además, mantiene bloqueado el proyecto del Eldense. Por ejemplo, la planificación deportiva y el retraso con la decisión de renovar a Fernando Estévez, cuyo tema se debía haber cerrado a principios de semana.

El Equipo de Gobierno de Elda ha comparecido este jueves en rueda de prensa representado por Fernando Gómez, del PSOE; Iñaki Pérez, de 'Elda para todas'; y Francisco Sánchez, del Partido Popular. Este último ha apelado a la voluntad de su partido de votar a favor de esta medida y aprobarla, con la abstención de VOX, que también ha ofrecido una rueda de prensa tras la comparecencia de estos tres partidos para aclarar que no tienen nada contra el Deportivo Eldense, sino con respecto a la legalidad del proceso para poder hacer frente a esa aportación de 1,1 millones de euros de las arcas del Ayuntamiento al Eldense.