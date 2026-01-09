Elda reparte un millón y medio de euros con el Sorteo de Lotería Nacional del jueves

Hace tres meses los integrantes de la Cofradía de la Santa Cena de la Parroquia de la Inmaculada de Elda decidieron ofrecer a sus socios y colaboradores lotería del sorteo de los jueves. La suerte les ha sonreído este jueves al conseguir el primer premio de este sorteo de Lotería Nacional dotado de 30.000 euros por cada décimo. Ha sido la administración número 4 de Elda la que ha vendido estos décimos, cincuenta en total, y que ahora van a facilitar mucho a los cofrades conseguir su objetivo de un nuevo trono para su paso.

Hablamos de ello con la responsable de la administración de lotería, quien nos confirma además, que otros diez décimos premiados fueron vendidos uno a uno en ventanilla, por lo que en Elda hoy hay diez hogares que subirán con mucha más holgura la cuesta de enero.