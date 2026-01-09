EMPEZAR EL AÑO CON SUERTE

Elda reparte un millón y medio de euros con el Sorteo de Lotería Nacional del jueves

Cuarenta décimos premiados con 30.000 euros cada uno, fueron repartidos a través de la Cofradía de la Santa Cena y otros diez a particulares en ventanilla

Mayte Vilaseca

Elche |

Hace tres meses los integrantes de la Cofradía de la Santa Cena de la Parroquia de la Inmaculada de Elda decidieron ofrecer a sus socios y colaboradores lotería del sorteo de los jueves. La suerte les ha sonreído este jueves al conseguir el primer premio de este sorteo de Lotería Nacional dotado de 30.000 euros por cada décimo. Ha sido la administración número 4 de Elda la que ha vendido estos décimos, cincuenta en total, y que ahora van a facilitar mucho a los cofrades conseguir su objetivo de un nuevo trono para su paso.

Hablamos de ello con la responsable de la administración de lotería, quien nos confirma además, que otros diez décimos premiados fueron vendidos uno a uno en ventanilla, por lo que en Elda hoy hay diez hogares que subirán con mucha más holgura la cuesta de enero.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer