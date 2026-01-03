Elda acondiciona el recorrido de la Vía Augusta en su término municipal para incorporarlo a la oferta turística

El Ayuntamiento de Elda ha acondicionado el recorrido por el municipio de la Vía Augusta para incorporarlo a la oferta turística vinculada a la historia y patrimonio de la ciudad.

Se ha acondicionado una ruta senderista y cicloturista de 3,8 kilómetros de longitud que tiene como eje vertebrador el río Vinalopó y los Jardines del Vinalopó.

El proyecto ha sido financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, alineado con el Plan Estratégico Elda 2030 y ha contado con financiación de fondos europeos.

Desde el consistorio eldense se ha informado por medio de un comunicado que la ruta conecta de norte a sur los principales espacios relacionados con la presencia romana en Elda. Además, el recorrido enlaza con otras rutas históricas y naturales y con recursos culturales como el Museo Arqueológico y el yacimiento de El Monastil.

A lo largo del itinerario de la ruta se han instalado paneles informativos y señalización para senderismo y cicloturismo.

"Este recorrido pone en valor una de las grandes zonas verdes de la ciudad, la conecta con nuestro pasado romano y refuerza futuras actuaciones de mejora paisajística y ambiental", ha destacado Rubén Alfaro, alcalde de Elda que ha añadido que “con este proyecto damos un paso más para que Elda siga creciendo como una ciudad que cuida su historia, apuesta por la sostenibilidad y convierte su patrimonio en una oportunidad de futuro".