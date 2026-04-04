El Elche CF vuelve a perder a domicilio y sólo una victoria del Real Madrid en Mallorca evitará que vuelva al descenso

El Elche CF sigue sin ganar a domicilio. Un gol de Randy Nteka a los 74 minutos de partido ha llevado al Rayo Vallecano a derrotar a los franjiverdes en el primer encuentro de la trigésima jornada de Liga.

La nueva derrota como visitante puede llevar al conjunto ilicitano de nuevo a los puestos de descenso a Segunda División a la finalización de la jornada. Sólo una victoria del Real Madrid ante el Real Mallorca lo evitaría. Un empate o un triunfo del conjunto balear devolvería al Elche CF a los puestos de descenso.

El encuentro entre el Real Mallorca y el Real Madrid se disputa en la tarde de este sábado en Son Moix.

El Elche CF volvió a perder a domicilio. En las quince jornadas disputadas como visitante no ha ganado ningún partido y es el único equipo de la categoría que tiene su casillero a cero lejos del Martínez Valero.

El equipo sólo ha podido sumar cuatro empates en ese apartado de visitante y sobre el césped de Vallecas volvió a mostrar la cara a la que nos tiene acostumbrados lejos del Martínez Valero esta temporada: un equipo que, sin mostrar una mala imagen, despliega un juego en el que apenas asusta en la portería rival y que en las pocas ocasiones en las que lo hace no se muestra nada efectivo.

Ante el Rayo Vallecano jugó además con un jugador menos toda la segunda mitad por la expulsión del central Pedro Bigas tras ver dos tarjetas amarillas.

Pese a iniciar el segundo acto del partido con un jugador menos, el Elche CF tuvo en las botas de Adrià Pedrosa (sustituyó a Rafa Mir tras la expulsión de Bigas) la mejor ocasión hasta el momento de encuentro, pero su disparo muy cerca del portero fue despejado a dos manos por éste.

Poco más ofreció el Elche CF en ataque. El equipo no se descompuso con uno menos, pero, ni con once ni con diez jugadores en el campo, tuvo la profundidad y el colmillo suficiente como para soñar siquiera con hacer daño en el área rival.

El gol de delantero internacional angoleño Randy Nteka a los 74 minutos tumbó a los franjiverdes que ahora tienen una semana por delante para preparar una nueva final por la permanencia. Se disputará el próximo sábado en el estadio Manuel Martínez Valero ante el Valencia.