El PP de Elche dice que eliminar un carril de circulación en el Puente de la Generalitat generará atascos de coches y contaminación en la zona

El PP de Elche ha denunciado este miércoles que “la eliminación de un carril de circulación en el Pont de la Generalitat” que va a conllevar la implantación del carril bici en la calle Pedro Juan Perpiñán, va a generar más atascos en la zona.

El PP ilicitano critica que PSOE y Compromís estén ejecutando un plan de movilidad que no ha pasado por el pleno municipal y el portavoz de la dirección local de la formación política ha acusado a ambos partidos políticos de aplicar “el rodillo en el Ayuntamiento”.

“PSOE y Compromís están ejecutando un plan de movilidad que aún no ha sido aprobado en Pleno, un plan que no pretende buscar el consenso, y que se está imponiendo de la forma más sectaria por parte de la izquierda ilicitana; ¿por qué no esperan a que se apruebe el plan en el Pleno para aplicarlo?”, ha cuestionado Claudio Guilabert, portavoz del PP de Elche que ha añadido que “desde el PP somos partidarios del uso de las bicicletas como un medio más dentro de la diversidad de movilidad sostenible que tiene que tener nuestro municipio, pero lo que no se puede hacer es enfrentar a medios de movilidad. Los carriles bici que se están haciendo en Elche no nacen con vocación de fomentar la movilidad ciclista, sino de generar inmovilidad al conductor de vehículos privados”.