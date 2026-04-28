Elche amplia el sistema de alarmas para avisar a la población ante emergencias

El Ayuntamiento de Elche avanza en el despliegue del sistema de alertas ante emergencias con la instalación de nuevas sirenas y cámaras en puntos especialmente sensibles del municipio para alertar a la población que se encuentra en las inmediaciones y reducir los riesgos derivados de las inundaciones.

Tras la instalación del sistema de alerta en el entorno del estadio Martínez Valero junto al barranco de San Antón, la nueva fase del proyecto contempla el suministro y puesta en marcha de cámaras multisensor con visión 360 grados y sirenas de alerta temprana de alta potencia. Este sistema se presende instalar en el barranco de San Antón, junto al Ventorrillo Durá; en la zona de desembocadura del río Vinalopó, en la zona de la urbanización de Santa Fe, además de las zonas más urbanizadas junto a los barrancos de Los Arcos y El Grifo.

Esta nueva fase se ha adjudicado a la mercantil Sabico Seguridad S.A por un importe de 142.836 euros, financiado de manera íntegra por el Ayuntamiento.

“Esta es una herramienta clave para mejorar la seguridad en el momento en que existan riesgos para la población, con la incorporación de nuevos sistemas de videovigilancia y megafonía específicos para la alerta temprana ante inundaciones”, ha asegurado el edil de servicios públicos Claudio Guilabert, quien ha apuntado que estas sirenas van a permitir el CECOPAL cuando se constituya “enviar la emisión de avisos sonoros claros, audibles y diferenciados, orientados a alertar a la población que se encuentre en las inmediaciones”.

Asimismo, ha señalado que “sin estas cámaras el CECOPAL está ciego, y con ellas se va a evitar el desplazamiento de operativos para seguir con el control de los barrancos y los pasos de carreteras en ellos”.

Estas cámaras también tienen autonomía absoluta en caso de que existan cortes de luz, a la vez que pueden continuar con la emisión de la señal pese a que existan problemas de fibra óptica.

Por su parte, Aigües d’Elx también pondrá en marcha un sistema de mediciones del caudal en los diferentes barrancos y que estará operativo, al igual que las nuevas cámaras y sirenas antes del mes de septiembre.