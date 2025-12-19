El Elche, "abierto a cosas puntuales" en el mercado de fichajes

El Elche cerrará el año ante el Rayo Vallecano este próximo domingo en el Martínez Valero. El equipo de Sarabia busca un triunfo para olvidar la mala imagen de Palma de Mallorca y seguir con la racha triunfal como local. Hay todavía cuatro puntos de margen sobre el descenso.

Más allá del partido frente al Rayo Vallecano, en la rueda de prensa previa al duelo se ha hablado del mercado de fichajes. En apenas dos semanas abre la ventana invernal de incorporaciones y, aunque Sarabia está contento con su plantilla, ha insistido en que el club "está abierto a cosas puntuales".

El técnico vasco le ha cerrado la puerta de salida al canterano Adam Boayar. Está siendo protagonista en Copa del Rey y se ha enfriado una posible cesión a Segunda División. Una situación distinta a la de Ali Houary, al que el filial se le queda pequeño y en principio se le buscará una cesión.

Bajas para el Elche-Rayo

Sarabia ha confirmado las bajas de Diangana y André Silva de cara al duelo frente al equipo de Íñigo Pérez. Se les espera para después del parón navideño, puesto que el bilbaíno no es partidario de forzar. El resto de la plantilla estará a su disposición este domingo.

El Rayo Vallecano llegará, a priori, con mayor desgaste por su encuentro de Conference League. Además, llega con bajas importantes: Ratiu, Pathé Ciss, Randy Nteka, Jorge de Frutos o Alemao.