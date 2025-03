Dos detenidos en Elche por estafar a clientes de un taller mecánico y compradores de coches de ocasión.

Dos hombres han sido detenidos en Elche por presuntamente estafar a varios clientes de un taller mecánico del municipio.

Las victimas confiaban sus vehículos al taller y daban un adelanto para la reparación sin que ésta al parecer se realizara ni se devolviera el dinero a los afectados.

Los arrestos han sido fruto de una investigación en la que han colaborado la Policía Nacional y la Policía Local de Elche.

Los detenidos son dos hombres de 41 y 51 años de edad, que ya han sido puestos a disposición judicial, se habrían lucrado con casi 5.000 euros, si bien la investigación continúa abierta por lo que no se descarta la localización de más víctimas.

Uno de los arrestados es el propietario del taller mecánico y el otro, al parecer, según ha constatado la investigación, colaboraba en ese engaño.

La investigación arrancó a raíz de la presentación de tres denuncias de otros tantos ciudadanos que referían esa misma forma de proceder.

Algunos de estos denunciantes relataron a los agentes que, tras dejar sus vehículos particulares en el taller mecánico investigado para someterlos a distintas reparaciones, y aun habiendo realizado adelantos económicos para ello, no solo no se habría llevado a efecto dichas reparaciones, sino que además habrían dejado de contestar al teléfono, evitando su localización puesto que ya no se personaba en el taller.

Otras dos víctimas, denunciaron que, tras comprarle dos vehículos de ocasión a uno de los detenidos, finalmente éste se apropió del dinero no llegando nunca a entregar los soches ya que uno no era de su propiedad y el otro se encontraba embargado, para lo que no dudó en falsificar la documentación necesaria para que las víctimas creyeran que la transacción económica era legal.

Durante la inspección del taller mecánico se encontraron siete vehículos implicados en diferentes hechos delictivos. Todos fueron trasladados al Depósito Municipal de Vehículos de Elche y posteriormente entregados a sus legítimos propietarios.