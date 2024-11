Dani Ponz: "Es una vergüenza que la competición no haya parado este fin de semana"

Dani Ponz, técnico del Eldense, ha pasado este martes por los micrófonos de Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó. El entrenador valenciano, natural de Sollana, ha vivido muy de cerca la catástrofe de la DANA. El partido del equipo azulgrana, previsto para el pasado domingo, se aplazó y Ponz pudo desplazarse hasta la provincia de Valencia para ponerse en primera línea e intentar ayudar a sus vecinos.

El preparador del Eldense admite que "se vive una situación de guerra" tras el paso de la DANA. "Hay muchísima gente que lo ha perdido todo", señala. Afortunadamente, tanto él como su familia están bien. Ponz ha relatado cómo vivieron el pasado miércoles las horas previas al partido en La Palma de Copa del Rey: "Había gente incomunicada y no supimos nada de nuestro preparador físico hasta dos horas antes". El preparador físico es Ramón Trapero, que reside en Catarroja.

Dani Ponz ha criticado la falta de previsión, puesto que la alerta era algo que se conocía días antes de la tragedia: "Es algo terrible, pero los que vivimos en esa zona sabíamos que podía pasar". El técnico valenciano ha afirmado que "se necesitan cambios en las infraestructuras para paliar estas circunstancias o cosas así se repetirán".

Por último, el entrenador del Eldense se ha mostrado muy crítico con la Liga y su decisión de no aplazar la jornada: "Es una vergüenza con mayúsculas que la competición no haya parado este fin de semana". El cuadro azulgrana no jugó su partido, pero para Ponz no se debió jugar ningún encuentro: "El pasado miércoles estábamos desbordados y tuvimos que jugar la Copa del Rey".