Crevillent recibe más de 84.500 euros destinados a la contratación de tres personas durante el ejercicio 2026

El Ayuntamiento de Crevillent ha sido beneficiario de más de 84.500 euros procedentes de subvenciones concedidas por LABORA, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Las ayudas corresponden a los programas ETRAME, EMDONA y EMCORP, los cuales permitirán la contratación de tres personas desempleadas durante el ejercicio 2026.

A través del programa ETRAME se ha concedido una subvención de 20.000 euros dirigidos a facilitar la inserción laboral de personas desempleadas y pertenecientes a colectivos específicos definidos por LABORA, para mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

Por su parte, EMDONA tiene como finalidad favorecer la inserción laboral de mujeres desempleadas mediante su contratación por entidades locales. En este marco, el Ayuntamiento de Crevillent ha obtenido una subvención de 32.592 euros para la contratación de una trabajadora.

Finalmente, el programa EMCORP permite la contratación de personas desempleadas para la realización de actuaciones de interés público en entidades locales. El consistorio ha obtenido 31.978 euros por dicho programa.

Desde el Ayuntamiento de Crevillent señalan que “estas ayudas representan una importante inversión en empleo y desarrollo local, al tiempo que permiten reforzar la atención a la ciudadanía y mejorar la capacidad operativa de los servicios municipales”.

Asimismo, a través de la Agencia de Desarrollo Local se ha incidido en que “se continúa trabajando para captar recursos procedentes de otras administraciones y poner en marcha iniciativas que favorezcan la empleabilidad, la inclusión laboral y el desarrollo socioeconómico del municipio”.