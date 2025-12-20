La Coordinadora Valenciana de ONGD carga contra el recorte del 52 % en cooperación aprobado por PP y Vox en Elche

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que está integrada por 105 organizaciones que actúan en el ámbito de la cooperación internacional, han denunciado el recorte en las políticas públicas de esa parcela del Ayuntamiento de Elche.

Lo han hecho tras la aprobación este viernes del presupuesto municipal para 2026, que ha salido adelante en el pleno del Ayuntamiento con los votos únicamente de los partidos políticos que integran el gobierno municipal, que son el PP y Vox.

Por medio de un comunicado, la Coordinadora Valenciana de ONGD ha señalado que el recorte aprobado asciende a un 52 % respecto a la dotación manejada el presente año: “Son 164.000 euros los que se va a dejar de invertir en apoyar a las personas que viven en crisis permanentes de pobreza, conflictos y catástrofes”, apunta el comunicado que lamenta también que “desaparece” la convocatoria de subvenciones de cooperación” y que “se han eliminado” los convenios de los convenios de colaboración con organizaciones de ayuda humanitaria.

Desde la Coordinadora Valenciana de ONGD se ha explicado que, en virtud del presupuesto municipal aprobado, se mantiene una partida de 120.000 euros destinados a 'Emergencias internacionales', “sin mayor especificación”.

Según la entidad, esa reducción reduce también el porcentaje destinado a cooperación internacional sobre el presupuesto total del Ayuntamiento ilicitana, "que pasa de un 0,13% a apenas un 0,06%”, lo que supone, añade la plataforma, “un porcentaje muy alejado de los compromisos adquiridos por el PP de Elche en el período electoral”.

En este sentido, la Coordinadora Valenciana de ONGD recuerda que el ahora alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, firmó cuando era candidato a la Alcaldía lo que se bautizó como ‘Acuerdo por la Cooperación Internacional’, que es un documento en el que comprometió acabar la legislatura en 2027 con una inversión del 0,4%, de manera que se avance en el camino hacia el 0,7 como figura en la legislación valenciana y estatal".

Aquel compromiso fue suscrito por todos los candidatos a la Alcaldía en las pasadas elecciones, a excepción de Vox, que ahora es socio de gobierno del PP, que ahora ha asumido el posicionamiento de la formación ultraconservadora y ha accedido a reducir las dotaciones presupuestarias en materia de cooperación internacional.

En ese aspecto, tanto PP como Vox han señalado que lo que se ha hecho es eliminar el procedimiento de otorgamiento de ayudas directas para que, a partir de ahora, todas sigan un procedimiento de consignación por concurrencia competitiva de los proyectos que se presenten.

"Es una lástima que, después de cinco años en los que las organizaciones ilicitanas hemos trabajado estrechamente con el Ayuntamiento de Elche para avanzar juntas hacia políticas públicas que representen la solidaridad del municipio, esto se vea fuertemente debilitado por el recorte aprobado; un recorte que daña un sector ya de por sí mermado y que va a suponer un debilitamiento del tejido asociativo local", ha afirmado por medio del comunicado el presidente de la coordinadora, Enrique Asensi, que ha concluido que “en un momento en el que el mundo vive el mayor número de conflictos activos desde la Segunda Guerra Mundial -con guerras en Sudán y Ucrania y un genocidio perpetrado por Israel sobre el pueblo palestino sin un aparente fin-, se necesita más que nunca reforzar las acciones en materia de cooperación y acción humanitaria, no eliminarlas, y crear instrumentos sólidos para responder con celeridad y eficacia a las múltiples crisis alrededor del planeta".