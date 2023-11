Compromís per Elx cree “insuficiente” la repercusión en Elche del presupuesto para 2024 elaborado por el Consell

Compromís per Elx también ha valorado este viernes la repercusión en Elche del proyecto de presupuestos elaborado por la Generalitat Valenciana para 2024. La portavoz de la formación política en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez, ha tildado de “insuficiente” ese documento presentado por la Administración autonómica y ha destacado “las ausencias” de proyectos y dotaciones relativas al municipio ilicitano que presenta: “Si Pablo Ruz está satisfecho con los presupuestos autonómicos es porque atiende a intereses partidistas y no al interés general del municipio”, ha afirmado la portavoz municipal de Compromís en el Ayuntamiento que también ha afirmado que los presupuestos para el próximo año elaborados por el gobierno autonómico son “absolutamente insuficientes” ya que en ellos “lo más destacado son las ausencias porque nos encontramos que no está presupuestado el proyecto de rehabilitación de Las Clarisas, largamente anunciado por el PP; tampoco están presupuestadas ninguna de las actuaciones del Pla Convivint previstas por la anterior Conselleria de Políticas Inclusivas, ni se sabe nada del centro de salud en Torrellano; además de que se rebaja esa partida destinada al Misteri d’Elx mientras que suben partidas destinadas a los toros”.

Esther Díez ha añadido que “hay otras cuestiones que son especialmente importantes, por una parte, me parece realmente preocupante que el alcalde perdone la deuda de los 43 millones de euros que la Generalitat Valenciana adeuda con el municipio por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández de Elche”.

Plan Edificant y depuradora de Algorós

Además, la portavoz de Compromís per Elx ha aludido a un “recorte global del 40% del Plan Edificant” del que ha señalado que “no sabemos cuál va a ser el futuro de las actuaciones de mejoras de centros educativos que están en estos momentos en trámite de contratación, porque así lo dejamos el anterior gobierno progresista municipal, como es el colegio Les Arrels, el colegio Virgen de la Luz, el colegio Rodolfo Tomás y Samper”.

Por otro lado, Díez ha instado al ejecutivo autonómico a explicar qué va a pasar con la construcción de la nueva depuradora de Algorós: “No conocemos la previsión de la empresa pública EPSAR, porque no va detallado en el presupuesto e instamos que desde la Generalitat se pueda especificar si van a llevar a cabo las obras de esta depuradora, que es un proyecto que puso en marcha la entonces consellera de Agricultura, Mireia Mollà, y que supondrá la inversión más cuantiosa de la Generalitat en nuestro municipio”, ha concluido la portavoz de Compromís per Elx.