La Ronda Sur de Elche estará completada en 2027 y supondrá una inversión de 27 millones de euros

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche ha celebrado este que la Generalitat haya cifrado en 27 millones de euros la obra para finalizar la Ronda Sur en 2027, lo que supone, a juicio de los populares, un compromiso firme para la ejecución de esa infraestructura.

El PP ha incidido en que la primera fase de la Ronda Sur fue puesta en marcha con un gobierno presidido por el propio PP y ha lamentado que el PSOE no ha sido capaz de ejecutar en ocho años de gobierno en la Generalitat la segunda y definitiva fase.

“En cuatro meses hemos fechado la obra de la Ronda Sur, lo que el PSOE no ha hecho en ocho años”, ha afirmado este martes José Navarro, portavoz del Grupo Popular en el consistorio ilicitano, que ha añadido que ha sido una cuestión de “voluntad e interés por cumplir con los ilicitanos, no con tus jefes y el anterior equipo de gobierno de Carlos González agachaba la cabeza ante Ximo Puig y este desconsideraba absolutamente al municipio de Elche; no fueron capaces en ocho años ni siquiera de firmar un convenio para la conclusión de 1,8 km que faltan para concluir la Ronda Sur”.