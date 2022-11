Compromís per Elx sí aboga por cambiar el nombre de las 123 calles de Carrús que pide el catálogo de vestigios de la Guerra Civil de la Generalitat

El posicionamiento anunciado este jueves por el alcalde de Elche en torno al requerimiento de la Conselleria de Transparencia y Calidad Democrática para el cambio de denominación de 123 calles del barrio de Carrús puede suponer una nueva discrepancia entre PSOE y Compromís per Elx, socios de gobierno en el ayuntamiento ilicitano.

Las dos formaciones políticas tienen una visión distinta de esa cuestión. Mientras que el PSOE, tal y como ha avanzado el propio alcalde Carlos González, se aboga por no tocar el nombre de ninguna de las calles enumeradas en el catálogo de vestigios de la Guerra Civil española, desde Compromís per Elx la visión es distinta.

En este sentido, Esther Díez, portavoz de la coalición política, ha considerado que “democratizar todos los espacios públicos de Elche es una cuestión que tiene que abordar este equipo de gobierno municipal”.

“Creo además que hay nombres de sobra para poner encima de la mesa”, ha asegurado la portavoz de Compromís per Elx que ha incidido en que no conoce la moción que el alcalde de Elche pretende plantear a la Junta de Gobierno Local para negar el cambio de nombres que ha requerido la Generalitat, si bien ha adelantado que una vez que conozca la misma no descarta no apoyar con su voto esa decisión.

Coincidencia en torno a la Cruz de los Caídos

En lo que sí hay coincidencia entre PSOE y Compromís en Elche es en circunscribir la retirada de la Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías a la ejecución del proyecto de reforma, modernización y musealización de esa área.

Ahora bien, Esther Díez ha recalcado que la Conselleria de Transparencia y Calidad Democrática ha advertido que si no se atiende la retirada de ese elemento en el plazo de un mes, será el propio gobierno valenciano el que lo hará de oficio: “También es un elemento que habrá que tener en cuenta y comprobar en qué se sustancia eso”, ha concluido la portavoz de Compromís per Elx.