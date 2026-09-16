Compromís abre la 'caja de Pandora' y elevará al pleno la participación de las mujeres en el Misteri d’Elx

La portavoz de Compromís Esther Díez ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa ofrecida hoy frente a la Basílica de Santa María. A este respecto, ha indicado que “el texto que hemos registrado está también trabajado con la Coordinadora Feminista y la Assemblea 8M y se centra en la importancia de cumplir con este principio democrático en la que es precisamente el mayor tesoro cultural e histórico de nuestro municipio" añadiendo que "la igualdad de género debe ser también incuestionable en un ámbito tan importante para la sociedad como es una celebración colectiva y no hay subterfugios que amparen que una discriminación de este calibre se mantenga en nuestros días”, al tiempo que ha señalado que “es importante recordar que el Misteri es un elemento vivo y que se transmite por la tradición oral, por lo que ha registrado numerosos cambios a lo largo de su historia que han ayudado a mejorar La Festa, como ha ocurrido en tantas otras festividades que han acabado con las discriminaciones por género”.

“La exclusión de las mujeres en las representaciones del Misteri se remontan al origen medieval de la celebración, pues en este periodo histórico en las representaciones litúrgicas sólo podían participar hombres, un hecho que no tiene ninguna justificación mantener en nuestros tiempos y que daña la imagen de esta obra Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una entidad, por cierto, que seguro que celebraría este avance en feminismo”, ha apuntado.

A su vez, la portavoz municipal ha afirmado que “nuestra reivindicación también pasa por garantizar la inclusión de las niñas en la Escolanía del Misteri d’Elx, el órgano público que ofrece formación musical y del que salen las personas que participan en las representaciones, pues aunque esto era algo normal durante las décadas de los 80 y 90, se eliminó en 2001, impidiendo a las niñas participar”.

“Antes de llegar a este punto de presentar la moción, desde Compromís hemos tratado de cambiar esta realidad desde el patronato del Misteri d’Elx y en conversaciones directas con el alcalde, Pablo Ruz, pero ante su negativa, elevamos esta demanda al pleno municipal para interpelar al conjunto de la ciudadanía ilicitana que, estamos convencidas, apoyaría este cambio de justicia”, ha apuntado.