Claudia Navarro y Cloe Ruiz, elegidas nuevas Regidoras Mayor e Infantil de Villena para las fiestas de Moros y Cristianos 2027

Claudia Navarro y Cloe Ruiz han sido designadas por el jurado como las nuevas Regidoras Mayor e Infantil de Villena, respectivamente, para las próximas Fiestas de Moros y Cristianos de 2027. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, junto al edil de Fiestas, José Ferri, y otros representantes municipales, así como de las fiestas locales y las actuales Regidoras, Cristina Pérez e Isabella García, ha dado a conocer la decisión del jurado tras el recuento de los votos emitidos, con la tradicional llamada telefónica a las jóvenes elegidas, quienes se han mostrado notablemente emocionadas.

Claudia Navarro Hernández, elegida como nueva Regidora Mayor, pertenece a la comparsa de Cristianos mientras que Cloe Ruiz Mira, nueva Regidora Infantil de Villena, forma parte de la comparsa Andaluces. Ambas serán las nuevas encargadas de la representación festera de Villena y ostentarán su nuevo cargo hasta el fin de las fiestas de 2027.

El primer edil ha resaltado el carácter abierto del proceso a todas aquellas personas que quieran participar, destacando como novedad las candidaturas masculinas, que han logrado obtener una segunda posición.