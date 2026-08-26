El censo de perros del Ayuntamiento de Elche crece un 38 % en seis años

En torno al 38 % del censo total de perros del Ayuntamiento de Elche se ha generado en los últimos seis años y el 11 % del mismo son animales de razas catalogadas legalmente como potencialmente peligrosa.

Esas son dos de las características que en la actualidad presenta el censo canino del Consistorio ilicitano que también recoge que, entre las razas caninas con mayor presencia en el municipio, se encuentran el Pastor Alemán, el Yorkshire y el American Staffordshire Terrier.

El perro mestizo es el más presente, al tiempo que en el top cinco de las razas de perro más presentes en las viviendas ilicitanas lo completan la Chihuahua y Rottweiler.

El Bichón Maltés, el Labrador Retriever y el American Pitbull Terrier, son otras de las razas de perros con más presencia en el censo canino municipal del Ayuntamiento de Elche.

En la actualidad, el censo canino del Ayuntamiento de Elche consta de 12.610 perros, de los que 1.363 son de raza catalogada legalmente como potencialmente peligrosa.

El registro de mascotas ha experimentado un crecimiento muy importante en los últimos seis años. De Hecho, en 2020 la cifra de perros censados en el municipio ascendía a 7.720.

En ese periodo, el censo de perros vivió un crecimiento importante el pasado año, que fue un ejercicio en el que se contabilizaron más de 1.100 altas.

Otro dato significativo es que 2026 ha sido el segundo año de los últimos seis en los que más registros en el censo se registraron, concretándose la cifra en 866.

Cabe recordar que el registro en el censo municipal canino de los municipios de la Comunitat Valenciana está regulado legalmente como obligatorio desde la década de los años 90 del pasado siglo XX.