El calor prolonga la tregua este miércoles en Elche, Crevillent y Santa Pola

Este miércoles, día 26 de agosto, va a ser una jornada con presencia de algo de nubosidad por la mañana, sin que se pueda descartar alguna lluvia débil y puntual, mientras que la tarde será soleada.

Se espera un día con calor, bochorno y suaves brisas marinas a partir de mediodía.

En Elche y Crevillent la temperatura máxima va a rondar los 31 grados centígrados. En Santa Pola el termómetro va a alcanzar valores máximos por debajo de los 30 grados.

La situación meteorológica se va a mantener de cara a los próximos días y se apunta a que el fin de semana va a ser muy soleado y con temperaturas mínimas que descenderán un poco.