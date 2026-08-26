La crónica del tiempo

El calor prolonga la tregua este miércoles en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Vista del palmeral en el Parque Municipal de Elche.
Vista del palmeral en el Parque Municipal de Elche. | Onda Cero Elche

Este miércoles, día 26 de agosto, va a ser una jornada con presencia de algo de nubosidad por la mañana, sin que se pueda descartar alguna lluvia débil y puntual, mientras que la tarde será soleada.

Se espera un día con calor, bochorno y suaves brisas marinas a partir de mediodía.

En Elche y Crevillent la temperatura máxima va a rondar los 31 grados centígrados. En Santa Pola el termómetro va a alcanzar valores máximos por debajo de los 30 grados.

La situación meteorológica se va a mantener de cara a los próximos días y se apunta a que el fin de semana va a ser muy soleado y con temperaturas mínimas que descenderán un poco.

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