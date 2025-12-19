Cada ilicitano juega cuatro décimos de media en la Lotería de Navidad

Este lunes tendrá lugar el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. El delegado en Elche, Santa Pola y Crevillent de SELAE es Santiago del Pozo y ha pasado por Onda Cero en los días previos al evento.

En una entrevista ha confirmado que cada ilicitano juega de media cuatro décimos de lotería. El gasto, según los datos de 2024, es de 77 euros por habitante en la comarca del Baix Vinalopó.

Como cada año, hay algunas terminaciones más demandadas por los clientes. Por ejemplo, los números terminados en 5. Como anécdota, uno de los números que se ha buscado es el del día que se produjo la elección del papa León XIV.