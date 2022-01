El brote de coronavirus en la residencia de la tercera edad de Altabix de Elche se dispara y ya hay 71 contagios

LEER MÁS La sexta ola de la covid-19 se cuela también en la residencia de la tercera edad de Altabix de Elche con 35 ancianos afectados y aislados

El brote de coronavirus activo desde el 29 de diciembre en la residencia de la tercera edad de Altabix de Elche sigue creciendo. A principios de esta semana tenía 35 contagios. Este jueves ya son 71, según ha desvelado este jueves la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunitat Valenciana que ha explicado que de ellos, 50 son residentes del centro y los 21 restantes son trabajadores. Muchos son asintomáticos y todos los contagios de residentes permanecen aislados en el edificio tras dar positivo en los test PCR a los que han sido sometidos.

Los familiares urgían el martes más recursos humanos para atender a los residentes. Denunciaban falta de personal para asistirlos y este jueves desde la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunitat se ha incidido en ese aspecto poniendo de relieve que la empresa concesionaria de la gestión de ese recurso público dependiente de la Conselleria de Políticas Inclusivas no ha contratado ningún tipo de refuerzo. Aseguran que los trabajadores, desesperados, están reclamando a Sanidad que les apoye y envíe personal.

Se insiste en que hay muchos turnos sin servicio de enfermería y que tampoco se han reforzado los auxiliares.

Desde la entidad se ha explicado también que “además de los contagios por covid y los cuidados que precisan, están dejando de realizarse el resto de tareas básicas de cuidados y eso desembocará en problemas adicionales de salud en sus ya débiles sistemas inmunológicos” porque “si no se realizan los cambios posturales obligatorios desembocarán en mayor cantidad de úlceras, úlceras que ahora no se están curando como corresponde; se multiplicarán las infecciones de orina por falta de cambio de pañales o no se realizarán los controles a diabéticos”.