Bigas, sobre el mercado en clave Elche: "Esperemos que no haya salidas"

Pedro Bigas ha comparecido en sala de prensa tras dura goleada encajada por el Elche frente al Barcelona en el Martínez Valero. El cuadro de Martín Anselmi pasa página y se centra en el duelo de este viernes ante el Racing de Santander, aunque en el vestuario creen que pueden rescatar cosas del encuentro contra los de Hansi Flick.

"De todos los partidos se pueden sacar cosas positivas y negativas", ha dejado claro el balear. Además, ha afirmado que el resultado fue "excesivo". El central confía en rascar la primera victoria del curso en El Sardinero, donde prevé un "partido duro y complicado" ante el Racing de Santander.

Bigas disputó sus primeros minutos el pasado domingo sustituyendo a Fede Redondo en el tramo final. Durante la pretemporada no ha podido casi participar por distintos problemas físicos que ha arrastrado. El capitán espera recuperar la titularidad en breve tras un verano complicado.

Sobre el mercado de fichajes, Bigas ha recalcado que saben "cómo trabaja" el Elche. A falta de menos de una semana, Bragarnik debe cerrar al menos dos incorporaciones para elevar el nivel de la plantilla. "Esperemos que no haya salidas", ha aseverado Pedro Bigas.

El nombre de David Affengruber sigue encima de la mesa como una posible operación en la recta final de mercado. El austriaco finaliza contrato en junio de 2027 y ha pospuesto su renovación al mes de septiembre. El Elche quiere blindarle. Aún no ha llegado ninguna oferta formal al Martínez Valero, pero no se descarta ningún escenario.

"Me encantaría que renovase, es un activo del Elche y tiene contrato", ha afirmado su compañero en la zaga. Eso sí, Bigas ha dicho que no depende de ellos y ha añadido que Affengruber "ha demostrado mucho en poco tiempo".