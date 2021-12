El Ayuntamiento de Elche y la Generalitat alegan para que no se incremente el caudal ecológico en el río Tajo

Tanto la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche con la Generalitat Valenciana han anunciado este martes alegaciones contra el Plan Hidrológico del Tajo a fin, entre otros aspectos, de exigir que el caudal ecológico actual del río Tajo a su paso por Aranjuez no se incremente en 2,2 metros cúbicos de agua por segundo como presente el Ministerio para la Transición Ecológico.

De llevarse a efecto esa intención, el volumen de agua a trasvasar desde la cuenca del río Tajo a la del Segura se vería mermada de forma muy importante.

Tanto el ayuntamiento ilicitano como la Generalitat, como han hecho los regantes usuarios del trasvase y la Diputación de Alicante, defienden que los cálculos que se han empleado para determinar el caudal ecológico propuesto “no responden a criterios lo suficientemente rigurosos”, tal y como ha defendido Ximo Puig, presidente del gobierno valenciano.

En las alegaciones que se van a presentar se propone que el caudal ecológico no supere los 6,2 metros cúbicos por segundo durante los meses de estío.

“Exigimos que el caudal ecológico de 6 metros cúbicos por segundo que no reduzca la disponibilidad de agua trasvasable y, por tanto, garantice la existencia de agua suficiente para el trasvase Tajo-Segura”, ha afirmado Carlos González, alcalde de Elche, que ha explicado que elevar el caudal ecológico hasta los 8,6 metros cúbicos en el horizonte del año 2027 supondrá mayores desembalses de Entrepeñas y Buendía: “Por tanto un impacto ambiental negativo en el medio social y en la disponibilidad del recurso para los usuarios, incluida la reserva de los 400 hectómetros cúbicos de agua de la cabecera, algo perjudicial para el Camp d’Elx”.