La Audiencia Nacional pide a Francia interrogar a uno de los jefes de ETA en 2002 por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola

El juez Manuel García Castellón ha acordado pedir a Francia interrogar al etarra Félix Ramón Esparza Luri acerca del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, perpetrado, el 4 de agosto de 2002, en el que murieron un hombre y una niña de 6 años, hija de un agente. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acordado emitir una Orden Europea de Investigación para solicitar a las autoridades francesas permiso para tomarle declaración a través de videoconferencia.

Esparza Luri, que permanece preso en Francia, es uno de los seis exjefes de ETA que fueron imputados el pasado mes de julio por su presunta responsabilidad "por omisión" en el atentado contra las instalaciones de la Guardia Civil de Santa Pola, poco antes de que se cumplieran los 20 años de su comisión.

En un informe remitido al Juzgado, la Guardia Civil sostiene que esos seis integrantes del Comité Ejecutivo de ETA ordenaron el atentado posiblemente en respuesta al proceso de ilegalización de Batasuna. Los autores materiales, Óscar Celarain y Andoni Otegi, fueron condenados en 2012. A raíz de la reapertura de esta investigación, García Castellón ha tomado ya declaración a dos de los exdirigentes etarras imputados.

El atentado fue reivindicado por ETA en un comunicado en el que advertía que las sedes de la Guardia Civil seguían siendo "objetivos "militares" y reiteraba el aviso de que "no metiese a sus familias en los cuarteles". Por estos hechos han sido imputados otros tres exdirigentes etarras, entre ellos la pareja de Mikel Antza, Soledad Iparraguirre, Anboto, que si bien fue citada también el pasado día 3 a declarar finalmente no pudo ser trasladada a la prisión desde la que debía comparecer y se suspendió su interrogatorio. Los otros dos exdirigentes etarras imputados por estos hechos, José Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, Olga, se acogieron por su parte al principio de especialidad para no declarar, ya que Francia les entregó por otro atentado, por lo que habrá que esperar a que las autoridades francesas lo autoricen también por este. Con este son tres los procedimientos impulsados por Dignidad y Justicia en los que se ha imputado recientemente a un total de ocho exdirigentes de la banda terrorista. Los otros dos son por los asesinatos de los concejales del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco. Algunos nombres de los investigados se repiten, como los de Mikel Antza y Anboto.