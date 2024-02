El Atticgo CBM Elche sigue líder y aprovecha el tropiezo de Bera Bera

El Atticgo CBM Elche ha comenzado el año intratable. Las ilicitanas siguen líderes tras arrollar a Gijón (30-14). La jornada ha sido positiva para las franjiverdes por el tropiezo de Bera Bera San Sebastián en la pista de BM Porriño. Sólo Málaga es capaz de aguantar el ritmo del equipo dirigido por Joaquín Rocamora. Quedan seis encuentros para finalizar la fase regular y después llegará el playoff por el título.

El partido ante Gijón fue prácticamente perfecto. El CBM Elche no dio opción al cuadro asturiano y demostró que este año va a por las tres competiciones: Liga, European Cup y Copa de la Reina. Danila So Delgado, con ocho goles, volvió a brillar en el Esperanza Lag. Katia Zhukova, Tessa Van Zilj, Alexandra do Nascimento y Kelly Rosa, con cuatro tantos cada una, se unieron a la fiesta de la internacional con las 'Guerreras'.

Elche y Málaga igualan a puntos en lo más alto de la tabla, aunque la diferencia de goles favorece al conjunto ilicitano. Este fin de semana toca partidazo en San Sebastián ante Bera Bera. Las donostiarras tienen la oportunidad de superar al Atticgo, pero un triunfo franjiverde sería un golpe encima de la mesa.

Oviedo, Valladolid, Granollers, Elda Prestigio y Atlético Guardés serán los rivales del equipo de Rocamora en los últimos cinco encuentros de fase regular. El objetivo es acabar lo más arriba posible para tener cruces, a priori, más asequibles y con factor pista a favor en el playoff. Este año ha vuelto a cambiar el formato y las eliminatorias serán a ida y vuelta, en vez de al mejor de tres partidos como el curso pasado.

El Elda Prestigio no suma ante Granollers

Derrota del Elda Prestigio en el Florentino Ibáñez contra Granollers (26-29). El equipo de José Miguel Cantos comenzó el partido siendo superior, pero acabó cayendo frente al cuadro catalán. Las eldenses afrontan ahora dos compromisos consecutivos a domicilio, ante Rocasa Gran Canaria y Mecalia Atlético Guardés. La buena noticia para el equipo de Elda es que tanto Oviedo como Gijón, los dos últimos clasificados, volvieron a caer esta jornada.