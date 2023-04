La afición del Valencia desembarca en Elche: los de Baraja se juegan la vida

La afición del Valencia sabe que el de Elche no es un partido más. Por ello, miles de aficionados han madrugado este domingo para acudir, en coche o en autobús, hasta el estadio Martínez Valero para animar en masa al equipo que dirige Rubén Baraja. Más de cuatro mil valencianistas estarán repartidos en el feudo franjiverde, la mayoría en la grada de Anillo Fondo Norte y Anillo Curva Tribuna, para intentar empujar a los suyos hacia un triunfo que les permita salir del descenso.

Aficionados del Valencia CF en el estadio Martínez Valero de Elche. | Onda Cero Elche

19 autobuses de aficionados del Valencia

Desde primera hora de la mañana, centenares de aficionados, ataviados con sus banderas, bufandas y camisetas del Valencia, se han subido a los 19 autobuses organizados desde el club y peñas de Mestalla para recorrer los 173 kilómetros que separan Elche y Valencia. Ese desplazamiento organizado ha sido pagado por los futbolistas y directiva del club de Mestalla, consciente de la necesidad de ese aliento para regresar a la senda de la victoria tras cuatro jornadas en las que sólo se ha sumado un punto. En cuestión de horas El Valencia agota las 1350 entradas para Elche y miles de valencianistas han tenido que buscarse la vida para encontrar localidad en otras gradas del Martínez Valero.

Las aficionados de Elche y Valencia, hermanadas

Las aficiones del Elche y del Valencia están hermanadas y, por ello, desde las once de la mañana ha tenido lugar un recibimiento en el Punto de Encuentro de la Federación de Peñas del Elche a sus colegas valencianistas, donde se les ha invitado a almorzar y se ha producido un intercambio de obsequios. “Si esta victoria es la que va a permitir que el Valencia se salve, por una vez no me importaría que perdiera el Elche”, asegura David Aranda, presidente de la Federación de Peñas del Elche.

Sin embargo, Sebastián Beccacece no quiere que esa victoria sea tan sencilla, después de ver cómo su equipo ha perdido los tres últimos partidos con él en el banquillo.

Elche y Valencia son de Primera

Además del recibimiento a los autobuses oficiales de ambos equipos y los gritos de “Elche y Valencia son de Primera”, el encuentro no ha tenido la necesidad de ser declarado como de alto riesgo dada la excelente relación entre ambas aficiones.

El Martínez Valero, a pesar del calor, de la hora (a las dos del mediodía) y la situación en zona de descenso de ambos equipos, rozará el lleno en este encuentro de Primera División y que la próxima temporada ninguna de las dos aficiones quiere que se repita en una categoría más abajo.