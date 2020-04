La policía comienza este lunes a sancionar en Elche los incumplimientos de los condicionantes del permiso para bajar a los niños a la calle

El ayuntamiento incide: no se pueden usar las zonas de juegos infantiles ; los niños no pueden tener contacto con otras personas ; y siempre hay que guardar una distancia de seguridad de al menos dos metros

El Ayuntamiento de Elche ha advertido que la Policía Local va a comenzar este lunes a sancionar a los ciudadanos que incumplan alguno de los condicionantes que recoge el permiso dictado por el Gobierno para bajar a los niños una vez al día entre las 09:00 y 21:00 horas.

Ayer, en el primer día en vigor de esa autorización, en muchas ciudades de España se pudieron ver aglomeraciones en espacios públicos, niños jugando en grupo o familias completas saliendo a pasear. En Elche, la situación no llegó hasta lo vivido en otros municipios de la país pero también se detectaron aglomeraciones puntuales o padres que llevaron a sus hijos a áreas de juegos infantiles en parques públicos para que los pequeños jugasen.

Según ha explicado Ramón Abad, concejal de Seguridad, en todos los casos detectados, los agentes de la policía advirtieron a los infractores e informaron a los mismos de todos los condicionantes que tiene el permiso para bajar a la calle con los niños. Sin embargo, desde este lunes se sancionará a todo el que incumpla los requerimientos contemplados en la autorización dictada por el Gobierno como medida de flexibilización del estado de alarma, que es una situación que continúa vigente.

Desde el Ayuntamiento de Elche se ha recordado que los niños pueden bajar a la calle durante una hora máximo y estando prohibido alejarse más de un kilómetro de distancia del domicilio. Los niños pueden pasear o jugar pero sin contacto con otros niños y en la calle hay que guardar una distancia de seguridad con otras personas de al menos dos metros. Además, los niños deben de ir siempre acompañados por solo un adulto.

Elche en plena crisis sanitaria del coronavirus. / Ayuntamiento de Elche

“Es necesario apelar a la responsabilidad y a la disciplina social de los padres y madres para que las normas se cumplan de forma escrupulosa, lo contrario podría suponer un retroceso en lo logrado hasta ahora con mucho sacrificio”, ha destacado Carlos González, alcalde de Elche, que ha añadido que “hemos avanzado mucho en este último mes y medio, ahora estamos bien situados para ser una de las ciudades que lidere la desescalada gracias a nuestros positivos parámetros sanitarios y bajar la guardia puede significar importantes retrocesos”.

Ramón Abad ha señalado que “el hecho de no haber permitido el acceso a las playas, al Parque Municipal o a lugares como la ladera del Vinalopó, ha sido un acierto por parte del Ayuntamiento de Elche visto lo ocurrido en otras localidades cercanas” y ha advertido que a partir de hoy “la policía va a comenzar a imponer sanciones a quienes no cumplan estrictamente las normas establecidas. Debemos mantener la alerta y no dar pasos atrás”.