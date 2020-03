Futurmoda extrema las medidas higiénicas por el coronavirus y recomienda saludar sin contacto físico

Una docena de empresas de Italia comunican que no se desplazan al certamen y otras estarán representadas por sus delegados comerciales en España

Futurmoda va a extremar las medidas higiénico sanitarias durante su celebración esta semana, concretamente miércoles y jueves, en la Institución Ferial Alicantina.

En el salón de moda del sector de componentes para el calzado van a participar 423 expositores. De ellos, el 31% tienen procedencia internacional y dentro de ese índice el 25% son italianos.

Se trata de una feria acotada a un público profesional lo que, al menos de momento, ha evitado que el coronavirus haya impedido su celebración, como ha ocurrido con otros eventos abiertos a la ciudadanía en general que había programados en otras regiones españolas.

La Asociación Empresas de Componentes para el Calzado, que es la que organiza la feria, va a poner a disposición de los expositores más de 700 dispensadores de gel de manos hidroalcohólico, así como que va a extremar la limpieza de zonas comunes e incluso estudia posibilidades para evitar el uso de dinero en metálico.

Manuel Román, presidente de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, ha considerado que si la situación del coronavirus se mantiene como hasta ahora en la Comunitat y en España “no hay razón” para no celebrar la feria. Ha avanzado que se recomendará a los visitantes evitar el contacto físico y extremar las medidas higiénico sanitarias durante los dos días de feria. Se estudian también alternativas al uso de billetes de dinero.

Futurmoda es la feria referencia nacional en el sector de los componentes para el calzado y en las últimas ediciones ha congregado en sus dos días en torno a 6.000 visitantes.

La decisión de seguir adelante con la convocatoria cuenta con el beneplácito expreso tanto el Ministerio de Sanidad como la Conselleria de Sanidad.

Desde la Asociación de Empresas de Componentes para el Calzado se ha explicado que por las características de Futurmoda, salón que se centra en la moda, de no celebrarse en estas fechas no tendría sentido hacerlo en otras, razón que también se considera de peso para no posponer la convocatoria.

Está previsto que Futurmoda sea inaugurada el miércoles por el conseller de Economía Sostenible Rafael Climent.

El certamen llega en un momento en el que la recesión en el consumo, también como consecuencia de la crisis del coronavirus, se está dejando notar en los sectores productivos con especial incidencia en los exportadores como es el caso del de componentes para el calzado.

Manuel Román ha realizado estas declaraciones hoy tras la firma de dos convenios con el Ayuntamiento de Elche. Uno, con una dotación de 12.000 euros, se dirigirá al impulso de medidas de promoción del sector y el otro, que contempla 22.000 euros, es para financiar la participación de empresas de componentes para el calzado de Elche en la feria Futurmoda.