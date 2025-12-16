La Guardia Civil detiene a un hombre por robos en Biar y Villena

La Guardia Civil, con la colaboración de Policía Local de Biar, ha detenido a un hombre al que se acusa de ser el presunto autor de varios delitos de robo con violencia e intimidación y robos con fuerza en interior de vehículo, cometidos en los municipios de Villena y de Biar.

La investigación la inició el pasado 20 de septiembre el Área de Investigación de la Guardia Civil de Villena toda vez que sus agentes tuvieron conocimiento del asunto tras la denuncia presentada por un vecino de Villena que manifestó haber sido víctima de un intento de robo con violencia, cuando el autor trató de sustraerle el teléfono móvil y dinero mediante intimidación. Además, el presunto autor atemorizó a la víctima con continuos ataques abordando a la víctima en días posteriores.

Semanas más tarde, se produjeron seis robos con fuerza en interior de vehículos estacionados en la vía pública de la localidad de Biar. En estos hechos, el autor empleó objetos contundentes para fracturar los cristales de los turismos y conseguir acceder a su interior.

El detenido, que tiene 36 años de edad y al que se le imputan un delito de robo con violencia e intimidación y varios delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, ha sido puesto a disposición de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Villena. Ha quedado en libertad con cargos tras su declaración judicial.