Los proyectos de los pobres

Entre los saludos cotidianos de la gente normal, es decir, de la gente pobre, no recuerdo uno tan positivo y optimista como el “ahí vamos”. “¿Cómo vas? – Bien, ahí vamos”. “¿Y la familia? – Ahí vamos”. Porque ese ahí vamos que parece melancólico dice muchas cosas buenas. Dice que nada malo ha ocurrido. Dice que lo que sale se va sorteando y dice que, esencialmente, no hay nada nuevo que nos haya alterado. No news is good news. Que la rutina diaria nos abrace con descaro.

Porque para los pobres los proyectos de futuro se basan en eso, en que no pase nada nuevo: que nadie pierda su trabajo, que nadie querido enferme, que nadie se vaya. Eso es un proyecto de futuro para un pobre. Un gran proyecto diría yo. Son los ricos los que se complican los proyectos de futuro. Los pobres abrazan el minimalismo cotidiano porque es lo único que pueden abrazar.

El problema para el Elche CF es que con un estadio tan inmenso, el recuerdo de la Primera División todavía cercano y con la mayoría de los vecinos históricos malviviendo por la Segunda B, es difícil hacerse a la idea de que el Elche CF es todavía pobre, pero lo es.

Cuando la rutina diaria te abraza con descaro es cuando, sin duda, estás preparado para triunfar, porque es cuando puedes dar lo máximo de ti. Sólo se puede improvisar sobre un guion. Dar lo máximo. Parece sencillo pero no lo es. Si fuera sencillo el Tenerife, jugándose la vida, hubiese arrasado al Elche CF. Resultado: Elche CF 3 – CD Tenerife 0. No es tan fácil dar el máximo en tu día a día si no te han educado para ello.

No sabemos si jugadores como Iván Sánchez o Josan, entre otros, hubiesen hecho la temporada que han hecho con otro entrenador. Lo que sí sabemos es que con Pacheta han hecho esta temporada y no otra.

Y el proyecto del Elche CF parece que se basa, afortunadamente, en que no pase nada: que Pacheta no pierda su trabajo, que nadie importante se lesione, que nadie se vaya. Y, a partir de ahí, dar lo máximo cada día. Si lo piensas bien, es un gran proyecto de futuro para un equipo tan pobre como el Elche CF. Ahí vamos.

José Manuel Noguera es profesor de Periodismo en la UCAM