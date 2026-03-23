El viernes se inaugura el nuevo Pabellón Inclusivo de Elche

José Antonio Román, concejal de Depòrtes del Ayuntamiento de Elche, confía que con la apertura del nuevo Pabellón Inclusivo se abrirán las puertas a la celebración de más eventos deportivos de nivel nacional e internacional en el municipio. Algunos de ellos se llevarán a cabo a lo largo de este año en el marco de la capitalidad mediterránea del deporte que ostenta Elche en 2026.

Además, ya está prevista la mejora de las pistas del Pla y la construcción de otra zona deportiva, con pista de patinaje incluida, en Puertas Coloradas.

En esta entrevista hacemos un recorrido por la programaciòn deportiva de este año y conseguimos respuestas a las dudas sobre la financiación de estos eventos.