'Qué rabia me da', el podcast ciudadano de Mariger Pomares

Esta semana en nuestro podcast ciudadano 'Qué rabia me da', Mariger Pomares recoge los mensajes de algunos de nuestros oyentes sobre el consumo navideño. ¿Por qué no somos capaces de planificar nuestras compras o reservas para que luego no nos de rabia que suban los precios o no encontremos aquello que buscamos? Para entender mejor esta situación también contamos con toda una experta en consumo y defensa de los consumidores, la técnico de la OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor de Elche, Susana Martínez, inspectora de consumo.