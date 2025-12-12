NAVIDAD

El CEU celebra esta tarde en Elche una Cabalgata de Reyes solidaria

Saldrá de su nueva sede Capitolio hasta la calle Carmelitas a las 18:00 a su término se donarán más de 200 juguetes a entidades benéficas

Mayte Vilaseca

Elche |

Profesores, alumnos y personal de administración y servicios del CEU se adelantan a la Navidad con una iniciativa solidaria: una Cabalgata de Reyes que recorrerá el trayecto entre sus sedes de Capitolio y Carmelitas. Comenzará a las 18:00 horas de este viernes y a su término entregarán más de 200 juguetes a entidades benéficas para su reparto entre las familias que lo necesiten.

Álvaro Antón, vicerrector del CEU en Elche nos cuenta todos los preparativos y detalles en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.

