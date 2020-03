Aspe devolverá el dinero o ampliará los bonos tras el cierre de las instalaciones deportivas por el Covid-19

El Ayuntamiento de Aspe ha informado de que debido a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del virus Covid-19, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el Gobierno de España se declaró el Estado de Alarma. Entre las medidas adoptadas, en dicho Real Decreto se encuentra la suspensión de la apertura al público de los recintos donde se realicen actividades deportivas.

En cuanto a las instalaciones deportivas municipales de Aspe, en virtud del artículo 26.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización de las Instalaciones o Servicios Deportivos Municipales, cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente, siendo esta cantidad la parte proporcional al tiempo que las instalaciones deportivas municipales permanezcan cerradas, requiriéndose que la tasa haya sido efectivamente satisfecha y el servicio no sea recuperable tras el fin del Estado de Alarma.

Ante esta situación, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aspe ha adoptado las siguientes decisiones para los usuarios de las instalaciones municipales:

- A los abonados de la piscina municipal Tomás Martínez Urios para el mes de marzo y abril de 2020 (si no se extiende más allá el Estado de Alarma) se les devolverá el importe de la parte proporcional a los días que las instalaciones hayan permanecido cerradas.

- Los bonos de 10 o 20 usos de las instalaciones deportivas municipales se prorrogarán en el tiempo tantos días como los que se extienda el Estado de Alarma, alargando por tanto su vencimiento.

- En cuanto a los cursos, una vez concretada la duración del Estado de Alarma, por la Concejalía de Deportes se propondrá:

a) La recuperación de las sesiones suspendidas en fechas sucesivas, difiriendo la fecha de finalización de cada uno de los cursos tantos días como permanezca el Estado de Alarma.

b) La reducción de la duración de los cursos, ajustándolos a la fecha de finalización preestablecida inicialmente.

c) La suspensión definitiva de los cursos.

En el segundo caso (apartado ‘b’) se procedería a la devolución del importe de la parte proporcional a las sesiones que no se hayan impartido (en el caso de pagos en metálico) o a la emisión del recibo por la parte proporcional a las sesiones que se lleven a cabo (en el caso de pagos domiciliados), en su caso. Y en el tercero, se devolvería el importe total del curso.

De igual modo, el Consistorio ha confirmado a todos los usuarios y usuarias que tengan establecidos sus pagos mediante domiciliación bancaria que el Ayuntamiento de Aspe “ha paralizado el cobro de todos los recibos de fecha de vencimiento 1 de abril, tanto de los abonos como de los cursos, hasta nueva orden”.

Para recibir mayor información, las personas afectadas podrán ponerse en contacto con el correo deportes@aspe.es o en el teléfono 965494092, en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas. La concejal de Deportes, Toñi García Morote ha aprovechado para agradecer “la colaboración de todos los usuarios” y pide “disculpas por las molestias que se hayan podido ocasionar”.