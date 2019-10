Los agricultores de Carrizales valoran en 800.000 euros los daños causados por la DANA de septiembre en cultivos e infraestructuras

Los agricultores de Carrizales valoran inicialmente en unos 800.000 euros los daños originados en el parque agrario por las lluvias torrenciales del episodio de gota fría vivido en el sur de la provincia a mitad del mes de septiembre.

Las zonas de cultivos en esa área se extienden a lo largo de 1000 hectáreas, de las que la mitad se han visto gravemente afectadas tras quedar, durante muchos días completamente anegadas. Se ha perdido la totalidad de la cosecha de alfalfa y alcachofa, así como de la de última tanda de melón de Carrizales.

Está pendiente también de comprobar cómo reaccionan los granados que hay en la zona tras haber soportado la tierra sobre la que se asientan las grandes y continuadas acumulaciones de agua registradas.

A esas pérdidas se unen los daños causados en infraestructuras por la llegada masiva de agua procedente tanto del río Segura como del Vinalopó.

En este sentido, según ha explicado Fernando Antón, presidente de la Comunidad de Regantes de Carrizales, las tres arterias principales dañadas en el parque agrario de Carrizales han sido las conducciones hídricas de La Checa sur y norte, así como las de la zona conocida como La Maestre. Los azarbes completamente derrumbadas por la fuerza del agua tienen ahora que ser arregladas.

Un mes para recuperar la normalidad

Aún hoy, prácticamente tres semanas después del pasado de la DANA, no se puede hacer nada prácticamente en las parcelas de Carrizales, que, pese a que ya han logrado absorber toda el agua que las ha inundado por completo, van a tardar aproximadamente un mes más en recuperar su estado idóneo para ser trabajadas, siempre que las condiciones meteorológicas no cambien y se mantengan como en la actualidad.