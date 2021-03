Vila-real tramita 186 peticions d´ajuda als sectors més catigats per la pandèmia durant la primera setmana de termini

Resistir destinat a autònoms i microempreses de sectors especialment afectats per la covid-19 com l'hostaleria o els centres esportius, que han hagut de paralitzar la seua activitat.

Finalment, 5 peticions corresponen a la línia d'ajudes especial destinada exclusivament als locals d'oci nocturn, Y 23 per ser un sector durament castigat per les restriccions de la pandèmia ja que pràcticament no ha pogut tindre activitat durant l'últim any.

Cal recordar que l´Ajuntament ha obert una finestreta especial per ajudar a gestionar gestionar tant les ajudes a l'oci nocturn, creades per l'Ajuntament i dotades amb 50.000 euros, com les subvencions incloses en el Pla Resistir, que compten amb 1,2 milions d'euros (192.000 euros de l'Ajuntament) per a sectors com l'hostaleria o els centres esportius, que han hagut de parar la seua activitat amb motiu de les restriccions per a la contenció de la covid-19.

L'Ajuntament també compta amb una oficina d'assessorament especial, situada a la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), per a resoldre tots els dubtes dels afectats i garantir un fàcil accés a totes les ajudes.