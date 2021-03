Vila-real ha rebut 30 sol-licituds el primer dia de petició d´ajudes per la covid-19

Una vintena de sol-licituts corresponen a negocis inclosos en les ajudes Parèntesis del pla Resistir, fonamentalment dels àmbits de l'hostaleria i restauració. A més, s'han registrat cinc sol•licituds per a la bonificació de l'IBI i altres dues demandes de locals d'oci nocturn.

Aquesta finestreta especial gestiona tant les ajudes a l'oci nocturn, creades per l'Ajuntament i dotades amb 50.000 euros, com les subvencions incloses en el Pla Resistir, que compten amb 1,2 milions d'euros (192.000 euros de l'Ajuntament) per a sectors com l'hostaleria o els centres esportius, que han hagut de parar la seua activitat amb motiu de les restriccions per a la contenció de la covid-19.